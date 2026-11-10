Vedat Muriqi në formë të shkëlqyer para dy ndeshjeve vendimtare të Kosovës

Kosova hyn në dy ndeshjet e fundit të grupit B3 në Ligën e Kombeve me kapitenin Vedat Muriqi në formë shumë të mirë. Për skuadrën e Franco Fodës, gjendja e sulmuesit është një arsye e rëndësishme për optimizëm në përpjekjen për të arritur objektivin në grup.
“Dardanët” do ta presin Izraelin më 14 nëntor në stadiumin “Fadil Vokrri”, ndërsa më 17 nëntor do të luajnë në udhëtim kundër Irlandës. Pas katër takimeve, Kosova dhe Irlanda kanë nga pesë pikë. Austria kryeson me tetë pikë, kurse Izraeli ka dy.
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Paraqitjet e fundit të Muriqit në Turqi tregojnë efikasitetin me të cilin ai vjen në grumbullim. Në 11 ndeshje të Superligës turke për Fenerbahçen, ai ka shënuar shtatë gola dhe ka dhënë një asistim.
Në fitoren 8-0 ndaj Eyupsorit, sulmuesi realizoi katër herë gjatë 69 minutave në fushë. Nga gjashtë goditjet e tij drejt portës në atë ndeshje, katër shkuan në kuadrat.
Muriqi shënoi edhe në Ligën e Kampionëve. Kundër Liverpoolit, ai hyri nga stoli dhe në minutën e 79-të realizoi golin që i dha Fenerbahçes fitoren 3-2.
Kjo gjendje fizike dhe sportive ka peshë të veçantë për Kosovën pas mungesës së kapitenit në takimin e 1 tetorit me Izraelin, i cili përfundoi 0-0. Një shqetësim muskulor gjatë përgatitjeve e kishte penguar të luante.
Mungesa solli spekulime në rrjetet sociale se ai kishte refuzuar të paraqitej për Kosovën. Muriqi i mohoi vetë këto pretendime, duke shpjeguar se kishte ndier ngarkesë në muskuj dhe se një lëndim i pësuar një muaj e gjysmë më parë kishte ndikuar në gjendjen e tij fizike.
Në atë kohë, ai deklaroi se ngarkesa muskulore ishte normale, se do të stërvitej po atë ditë dhe se synonte të ishte gati për ndeshjen pasuese ndaj Austrisë. Muriqi luajti kundër Austrisë, por nuk i përfundoi të 90 minutat.
Për kombëtaren, kontributi i tij shkon përtej golave. Si një nga lojtarët më me përvojë të grupit, ai është pikë mbështetëse në sulmin e Kosovës. Në ndeshjen hapëse kundër Irlandës, goli i tij i vetëm në takim i siguroi skuadrës fitoren 1-0 dhe tri pikë të rëndësishme.
Fiziku dhe forca në duele i mundësojnë Muriqit të mbajë topin, të krijojë hapësira dhe t’u hapë mundësi bashkëlojtarëve që afrohen nga krahët ose prapavija. Si kapiten, ai ka edhe detyrën ta udhëheqë ekipin në çastet e vështira. Muriqi ka theksuar se dëshiron që përvoja e tij dhe e lojtarëve të tjerë me përvojë t’u vlejë futbollistëve të rinj të Kosovës.
Prandaj, prania e tij në formë të mirë mund të jetë vendimtare në kërkimin e rezultateve që i duhen Kosovës ndaj Izraelit dhe Irlandës.