Toshkovski: Kamerat e “Safe City” kanë gjobitur edhe ministra e zyrtarë

Sistemi i kamerave “Safe City” ka vendosur gjoba edhe ndaj ministrave, drejtorëve, zyrtarëve dhe përfaqësuesve të kishës. Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, deklaroi se të gjitha gjobat janë shlyer, si për shkeljet e kryera me automjete zyrtare, ashtu edhe për ato me automjete private.
Sipas Toshkovskit, kamerat i trajtojnë njësoj qytetarët dhe personat që mbajnë funksione publike.
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Ministri tha gjithashtu se në një vit e gjysmë të fundit nuk është tentuar të ndërhyhet në raste të veçanta të kundërvajtjeve në trafik.
Ai ia atribuoi zbatimit të “Safe City” edhe përmirësimin e sigurisë rrugore, duke thënë se sistemi ka ndihmuar në uljen me 30 për qind të numrit të viktimave në aksidente trafiku.