VIDEO/ Ysni Ismaili pranë debutimit me Shqipërinë, FSHF publikon pamjet dhe tatuazhin e tij para ndeshjes me Finlandën

Paraqitjet e mira si mbrojtës i djathtë te Dinamo i kanë siguruar Ysni Ismailit vëmendjen e Rolando Maranit. Trajneri e ka ftuar në Kombëtare për ndeshjet e nëntorit në Ligën e Kombeve, ndaj futbollisti është pranë debutimit me Shqipërinë.
FSHF ka shpërndarë së fundmi në rrjetet sociale një video ku Ismaili shfaqet me topin në këmbë. Në pamje, ai tregon edhe tatuazhin me kokën e shqiponjës në krah.
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Ende nuk dihet nëse Ismaili do të marrë minuta kundër Finlandës më 12 nëntor apo në transfertën ndaj Bjellorusisë më 15 nëntor.