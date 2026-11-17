Vasil Ruçi, ish-legjenda e Flamurtarit të Vlorës, foli për Armando Brojën në emisionin “Rubrika Sportive” të RTSH-së.
Sulmuesi nuk u përfshi në listën e Shqipërisë për ndeshjet e nëntorit, pasi trajneri Rolando Maran e la jashtë për shkak të shqetësimeve fizike.
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Ruçi vlerësoi se humbja e Brojës është fatkeqësia më e madhe e Kombëtares deri tani dhe shprehu pasiguri për rrugën që do të ndjekë futbollisti në të ardhmen. Ai theksoi se lojtari mund të kalojë periudha të vështira e më pas të rikthehet, por duhet të ndërtojë personalitetin e tij në fushë.
I pyetur se kush mban përgjegjësi, Ruçi u përgjigj me humor se ndoshta fajin e ka SPAK-u, përpara se të shtonte se përgjegjësia nis nga vetë individi. Sipas tij, Brojës do t’i sugjeronte të rikthehej në kampionatin holandez.