Padia për mashtrim e ngritur kundër këngëtares amerikane Selena Gomez, lidhur me startup-in e shëndetit mendor Wondermind, është tërhequr plotësisht nga investitorët që e kishin çuar çështjen në gjykatë. Mësohet se, padia ishte ngritur në gusht nga dy firma investimi, të cilat pretendonin se kishin investuar rreth 1.2 milionë dollarë në kompani pa u informuar për gjendjen e saj reale financiare dhe problemet e brendshme.
Në proces përfshiheshin Selena Gomez, nëna e saj Mandy Teefey dhe ish-bashkëpunëtorja Danielle Pierson. Investitorët pretendonin se u ishte dhënë informacion i pasaktë për funksionimin, menaxhimin dhe perspektivat ekonomike të Wondermind. Ekipi ligjor i këngëtares i kishte kundërshtuar akuzat, duke argumentuar se ajo nuk kishte kontrolluar drejtimin e kompanisë dhe kishte pasur vetëm një rol këshillues, ndërsa kishte zotëruar një pjesë të vogël të aksioneve.
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Pas tërheqjes së padisë pa të drejtë për ta ngritur sërish, avokati i Gomez deklaroi se këngëtarja është e kënaqur me përfundimin e çështjes dhe dëshiron ta lërë pas këtë kapitull. Wondermind u themelua në vitin 2022 me synimin për të promovuar shëndetin mendor, por më vonë u përball me vështirësi financiare dhe probleme në pagesën e punonjësve.