Valverde shmang një dëmtim serioz, lajm i mirë për Real Madridin

Real Madridi ka marrë sinjale inkurajuese për gjendjen e Federico Valverdes, pasi mesfushori u largua nga loja në fitoren 2-1 ndaj Barcelonës në “El Clasico”.
Kontrollet e para mjekësore nuk kanë zbuluar ndonjë dëmtim serioz te reprezentuesi i Uruguait, raportoi gazetari i “The Athletic”, Guillermo Rai. Kështu, për momentin janë zbehur frikërat për një mungesë të gjatë.
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Valverde pati shqetësime muskulore në pjesën e pasme të kofshës gjatë ndeshjes dhe u zëvendësua nga Denzel Dumfries rreth minutës së 60-të.
Stafi mjekësor do të vazhdojë ta ndjekë nga afër kapitenin e madrilenëve. Vlerësimet e ardhshme do të ndihmojnë për të kuptuar nëse ai do të jetë plotësisht i gatshëm për ndeshjen e radhës.
Pas “El Clasicos”, trajneri Jose Mourinho lavdëroi përkushtimin e Valverdes dhe bëri të ditur se mesfushori kishte luajtur për më shumë se 40 minuta me shqetësime fizike.
Real Madridi luan të dielën kundër Racing Santanderit. Ditët e ardhshme do të jenë vendimtare për rikuperimin e uruguaianit dhe për vlerësimin nëse mund të aktivizohet në këtë takim.