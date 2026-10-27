Hoxha në varrimin e Arlinda Zekajt: Uroj që kjo të jetë vrasja e fundit

Gjatë ceremonisë mortore të Arlinda Zekajt, e vrarë nga kunati i saj, Hoxha u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos përsëriten raste të tilla.
Ai kërkoi drejtësi dhe tha se marrja e jetës së një njeriu është veprim i lig dhe i marrë.
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Hoxha kujtoi se Arlinda kishte kërkuar mbrojtje, por nuk e kishte marrë atë, ndërsa shtoi se drejtësia do ta thotë fjalën e vet.
“Kam një lutje për Zotin dhe për popullin: boll më. Njeriu nuk vritet. Të moshuarit tanë na kanë mësuar prej kohësh se kjo është ligësi dhe marrëzi. I lutem Zotit që ky të jetë rasti i fundit”, u shpreh ai.