Valon Behrami kundër festës së Xhakës dhe Shaqirit: Po ta dija, do të përpiqesha t’i ndaloja të bënin shqiponjën

Valon Behrami, ish-mesfushori i Zvicrës, ka habitur me një deklaratë të fundit lidhur me një nga momentet më të komentuara të Botërorit 2018. Bëhet fjalë për festimin me simbolin e shqiponjës nga Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri pas suksesit 2-1 ndaj Serbisë, një veprim që në atë kohë shkaktoi shumë polemika.

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Ish-futbollisti nga Mitrovica është shprehur se, në rast se do ta kishte ditur paraprakisht se dy lojtarët shqiptarë do të festonin në atë mënyrë, ai do të kishte ndërhyrë për t’i penguar. Behrami nuk ka dhënë një arsye konkrete se përse do të donte ta ndalonte atë gjest përballë serbëve, por e bëri të qartë se nuk ishte dakord me të.

“Sikur ta kisha ditur që do të festonin me simbolin e shqiponjës në Rusi 2018, do të kisha bërë diçka për t’i penguar. Unë nuk dija asgjë. Sapo kishim shënuar gol, vrapuam dhe ndodhi çdo gjë aty. Unë isha i vetmi që nuk e bëra shqiponjën.

Kur u kthyem në dhomat e zhveshjes, akoma nuk e kishim kuptuar se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë. Më pas na njoftuan se mediat kishin shkaktuar një furtunë, dhe aty nisën problemet”, është shprehur Behrami.








Shtuar 29.06.2026 10:24

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