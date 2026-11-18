Valencia vazhdon përpjekjet për të siguruar sulmuesin e Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi.
Klubi spanjoll synon ta transferojë në afatin kalimtar të janarit. Sipas mediave në Turqi, 32-vjeçari mund të largohet nga Fenerbahçe vetëm gjashtë muaj pas mbërritjes së tij.
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Muriqi shihet nga Valencia si përforcimi që i nevojitet repartit ofensiv. Ndërkohë, drejtuesit e Fenerbahçes kanë nisur bisedimet me trajnerin e ri, Emre Belozoglu, për mundësinë e largimit të kapitenit të Kosovës.
Vendimi i Belozoglut mbetet për t’u marrë, ndërsa Valencia është e gatshme të bëjë gjithçka për të marrë shërbimet e Muriqit, pa caktuar një kufi për shumën e kartonit të tij.
Para nisjes së këtij sezoni, Muriqi u kthye te Fenerbahçe nga Mallorca për 15 milionë euro dhe ka kontratë deri në vitin 2029. Në 18 ndeshje me skuadrën turke, ai ka realizuar 11 gola dhe ka dhënë 2 asistime.