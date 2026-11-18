Amad Diallo reagoi ashpër në Instagram ndaj një mbështetësi të Manchester Unitedit, i cili e kritikoi për një mundësi të artë të shpërdoruar në ndeshjen kualifikuese të Kupës së Kombeve të Afrikës.
Në ndeshjen e fundit para kthimit në Old Trafford, ku do të vihet nën urdhrat e trajnerit të ri Mauricio Pochettino, futbollisti luajti për 65 minuta në barazimin 2-2 të Bregut të Fildishtë kundër Gambisë të martën.
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Paraqitja e 24-vjeçarit ishte e luhatshme. Në minutën e 12-të, ai dha një asistim të bukur me harkimin që i mundësoi Luc Zogbes të shënonte me kokë, por pas pushimit nuk arriti të përfitonte nga një rast i pastër shënimi.
Yan Diomande e shërbeu topin në mënyrë ideale me një krosim në minutën e 60-të, ndërsa Amad, i gjendur pranë portës, mund ta dërgonte lehtësisht në rrjetë. Megjithatë, goditja e tij me këmbën e djathtë u përplas në traversë.
Bregu i Fildishtë e shmangu humbjen vetëm në minutën e 98-të, kur Christ Inao Oulai realizoi golin që vulosi shifrat 2-2.
Ky episod ka rikthyer diskutimet për mungesën e golave të Diallos me Manchester Unitedin. Sipas statistikave të raportimit, ai nuk ka shënuar për “Djajtë e Kuq” prej 336 ditësh, që nga barazimi 4-4 ndaj Bournemouthit më 15 dhjetor 2025.
Një tifoz i Unitedit, që ndiqet nga më shumë se 20 mijë persona në Instagram, publikoi një video ku krahasonte asistimin e Diallos me rastin e humbur prej tij. Videoja mori afro 2 mijë pëlqime dhe mbi 50 mijë shikime.
Vëmendjen më të madhe, megjithatë, e tërhoqi përgjigjja e futbollistit. Diallo iu drejtua drejtpërdrejt tifozit me tone të forta dhe i kërkoi të heshtte.
“Thjesht mbylle gojën, vëlla, po flet shumë tani. Eja luaj në vendin tim nëse të pengon kaq shumë”, ka shkruar Diallo.