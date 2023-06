“Vajza shqiptare ishte e dehur, nuk e di kush jam unë”, zbardhen audiot e rastit “Robinho”

Nga Brazili rikthehen bisedat mes Robinhos dhe miqve të tij, të përdorura nga prokurori italian në hetimin që e shohin ish-sulmuesin e Milanit të përfshirë në përdhunimin e dyshuar të një vajze shqiptare në një disko milaneze në vitin 2013.

Një histori për të cilën ish-futbollisti brazilian u dënua me nëntë vite burg. Në audio, nga viti 2014, miqtë e Robinho pranojnë se kanë bërë seks në grup me një vajzë dhe flasin mbi strategjitë për t’u mbrojtur nga akuzat e mundshme.

“Edhe sikur të më thërrasin në polici për diçka, nuk ka problem. Shkoj atje dhe them: Së pari historia daton para një viti. Së dyti, nuk e kam prekur atë vajzë, e cila ishte e dehur dhe nuk do të ketë mbajtur mend asgjë”, – thotë Robinho, shqetësimi kryesor i të cilit ishte mos çështja përfundoi në shtyp:

“Kam frikë nga… Nëse nuk del në shtyp, kjo është shumë mirë. Imagjinoni: miqtë e Robinhos përdhunojnë një vajzë në Itali”. Pavarësisht mohimit të fakteve, audiot sqarojnë se ka pasur një lidhje bande dhe se vajza e përdhunuar ishte pa ndjenja për shkak të konsumimit të alkoolit.

“Unë fjeta me të, bëra seks oral dhe u largova. Të tjerët thjesht qëndruan atje. Kamera nuk do të më ketë kapur duke fjetur me vajzën”, – konfirmohet se flet Robinho me një nga miqtë e tij.

Ish-sulmuesi i Milanit, i vetëdijshëm se largimi në Brazil do t’i shpëtonte personat e përfshirë për shkak të mos lejimit të ekstradimit të qytetarëve brazilianë në vende të tjera, komenton:

“Kushdo që e preku vajzën është në Brazil. Shkoni pas atyre njerëzve që janë në Brazil, atyre që kanë fjetur me vajzën. Unë nuk u shtriva në shtrat me vajzën, kanë zero shanse të merren me mua. Nuk do të përfundojnë dot me asgjë”. Një mik i përgjigjet Robinhos: “Ndalo, sepse pashë që e vendose në gojën e saj”. “Nuk është asgjë”, – përgjigjet Robinho.