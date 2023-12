“Unë me të vërtetë nuk mendoj se duhet të përgjigjem” – Klopp për VAR

Kur u pyet në lidhje me përshtatshmërinë e VAR-it pas skandalit të Premier League, menaxheri i Liverpool, Jurgen Klopp u përplas me një gazetar.

CFARE NDODHI?

Liverpoolit iu refuzua gabimisht një gol kundër Tottenhamit në shtator, dhe që atëherë, ata janë përfshirë në një mosmarrëveshje VAR. Trajneri gjerman ishte i tërbuar në momentin e ngjarjes, duke kërkuar rishikim pasi goli i Luis Diaz u anulua. Këtë javë ka pasur edhe më shumë diskutime rreth VAR-it pasi Arsenali pësoi një gol të dyshimtë të premten kundër West Ham. Në dritën e polemikave të këtij sezoni, Klopp u pyet nëse autoritetet angleze të futbollit duhet të heqin dorë nga VAR përpara ndeshjes së ekipit të tij kundër Newcastle United.

Në fillim të këtij muaji, skuadra e Klopp-it gjithashtu pësoi një tjetër polemikë ndaj VAR-it kur u përball me Arsenalin e Mikel Arteta-s dhe Liverpool-it nuk iu dha një penallti pas goditjes me dorë të Martin Odegaard në kuadrat. Pavarësisht kësaj, Reds ulen në krye të tabelës së ligës pasi Arsenali humbi 2-0 ndaj West Ham.

ÇFARË THA KLOPP

Duke folur në konferencën për shtyp, Klopp tha [përmes BBC Sport]: “Unë me të vërtetë nuk mendoj se duhet t’i përgjigjem kësaj pyetjeje. E dini, nuk është se më përdorni mua. Unë ju jap shumë shpesh mundësinë të përdorni frazat e mia. dhe pastaj synohet të vendosim gjërat që diskutuam nuk është më interesante. Është vetëm ajo që tha Klopp dhe nuk ndihmon. Dhe kjo është ajo që unë nuk mundem.”

“Nuk është menduar të jetë kështu? Por do të përdoret kështu. Jemi dakord? Ajo që unë them tani është, ‘thotë Klopp’, dhe me problemin që të gjithë e shohim çdo ditë, pothuajse sa herë që shikojmë një lojë dhe mendojmë. ‘Mirë, si është e mundur?’ Dy golat kundër nesh për ne, them unë, janë qëllime legjitime në të gjitha këto vende.

“Ne mund të flasim pa pushim, ne e dimë tashmë. Autoritetet ndoshta e dinë tashmë. Çfarë do të thuash? Por ata duhet të jenë të guximshëm. Çfarë do të thuash?”

“Hiq VAR-in? Jo. Përdorimi më i mirë i VAR-it është ndoshta gjëja e duhur dhe mendoj se mund të bëhet.” /AlbEu.com/