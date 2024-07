UEFA bën njoftimin e madh, shorti i Ligës së Kampionëve do të ketë ndryshime rrënjësore në format

Shtëpia evropiane e futbollit, UEFA ka bërë gjatë ditës së sotme (e mërkurë) një njoftim të madh në lidhje me shortin e Ligës së Kampionëve për edicionin 2024/25.

Ndërsa sezoni 2024/25 afrohet gjithnjë e më shumë, Liga e Kampionëve do të rifreskohet me formati i saj.

Një ligë e vetme prej 36 skuadrash do të zëvendësojë formatin e vjetër të tetë grupeve me nga katër, ku secila ekip luan nga tetë ndeshje gjatë fazës së re të grupeve. Katër në shtëpi dhe katër jashtë.

Pas fazës së grupeve, të gjitha skuadrat do të formatohen më pas në një tabelë ku tetë skuadrat e para do të kualifikohen automatikisht në raundin e 16-të, ndërsa klubet që përfundojnë në vendin e nëntë dhe të 24-të do të duhet të luajnë në ‘play-off’ për tetë vendet e mbetura.

Pasi të përfundojë ky proces, Liga e Kampionëve do të vazhdojë normalisht me një fazë të 1/8-tës me dy ndeshje, çerekfinale dhe gjysmëfinale përpara finales eventuale.

Përpara edicionit të ri, UEFA ka zbuluar se formati i vjetër i shortit nuk do të përdoret më.

Në vend që të vizatohen kundërshtarët e çdo skuadre me dorë, është vendosur të përdoret një softuer.

“Formati i ri kërkon një koncept të ri shorti. Në fakt, nëse koncepti i vjetër i shortit për fazën e grupeve do të zbatohej në formatin e ri të fazës së ligës, do të kërkoheshin afro 1000 topa, me të paktën 36 kupa në skenë, duke rezultuar në një short të padurueshëm të gjatë”.

“Të 36 ekipet do të tërhiqen manualisht duke përdorur topa fizikë. Për çdo ekip të tërhequr manualisht, një softuer i automatizuar i caktuar do të tërheqë rastësisht tetë kundërshtarë nëpër katër vazot, të cilët do të shfaqen në ekran në sallën e shortit dhe në televizion. Softueri do të vendosë gjithashtu se cilat ndeshje do të jenë në shtëpi dhe cilat jashtë”.

“Shorti do të fillojë me vazon 1, duke caktuar tetë kundërshtarë për të nëntë skuadrat, njëra pas tjetrës, dhe do të vazhdojë me vazot e tjera në rend zbritës derisa të gjitha ekipeve t’u caktohen tetë kundërshtarët e tyre”.

“Softueri do të garantojë rastësi totale brenda kuadrit të kushteve të shortit të përcaktuara nga rregulloret (p.sh. mbrojtja e vendit dhe jo më shumë se dy kundërshtarë nga i njëjti vend), ndërkohë që garanton që shorti të kryhet për të gjitha ekipet pa rezultuar në asnjë moment në një situatë bllokimi”, thuhet në faqen zyrtare të UEFA-s. /Telegrafi/