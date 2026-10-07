Udhëtimi i Mbappes drejt Parisit ngre pikëpyetje te Real Madridi, Mourinho e kritikon

Kylian Mbappe është përfshirë në një situatë të diskutueshme te Real Madridi pasi, sipas raportimeve, u largua drejt Parisit vetëm pak orë pas paraqitjes në qendrën stërvitore të klubit, në Valdebebas.
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Gazetari Marco Benito, në “El Chiringuito TV”, bëri të ditur se sulmuesi francez qëndroi për një periudhë të shkurtër në ambientet stërvitore të Real Madridit përpara se të merrte avionin drejt kryeqytetit francez.
Sipas informacionit të publikuar, Mbappe u nis në orën 11:00 të mëngjesit, qëndroi gjatë gjithë ditës në Paris dhe u rikthye në Madrid rreth orës 20:45-20:50.
“Mbappe qëndroi në Valdebebas për maksimumi një orë e gjysmë, sepse kishte një fluturim për në Paris në orën 11:00. Ai u nis drejt Parisit në orën 11:00”.
“E kaloi tërë ditën atje dhe u kthye në Madrid rreth orës 20:45 ose 20:50. Nuk e di nëse kishte lejen e klubit. Katër ditë para ndeshjes, nuk je në gjendjen e duhur mendore për sfidën e radhës”, deklaroi Benito.
Gjatë të njëjtit emision, Pipi Estrada publikoi edhe një pretendim tjetër që tërhoqi vëmendje.
Ai tha se trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, e kishte qortuar Mbappen për një postim në Instagram, ku futbollisti shfaqej duke ngarë biçikletën.
Mourinho kishte folur më parë për rrezikun që çiklizmi mund të përbëjë për lojtarët profesionistë të futbollit. Për këtë arsye, disa e panë publikimin e Mbappes si një mesazh thumbues drejtuar trajnerit portugez.
Edhe pse pësoi një dëmtim në gju gjatë grumbullimit me kombëtaren e Francës, Mbappe pritet të jetë në dispozicion për përballjen e së shtunës në La Liga kundër Villarrealit.