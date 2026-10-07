Oda Ekonomike Amerikane dhe ministri Maqedonci shqyrtojnë forcimin e industrisë së mbrojtjes

Zhvillimi i industrisë së mbrojtjes në Kosovë po shënon përparim të shpejtë, ndërsa bashkërendimi i mëtejshëm mes sektorit publik dhe atij privat, me mbështetjen e partnerëve strategjikë, shihet si faktor që i jep qëndrueshmëri këtij procesi. Këto vlerësime u ndanë gjatë takimit të anëtarëve të Odës Ekonomike Amerikane me ministrin e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, Ejup Maqedonci. Në takim ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë.
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Gjatë diskutimit, ministri Maqedonci prezantoi vizionin e tij për zgjerimin e kapaciteteve industriale në sektorin e mbrojtjes dhe foli për punën që po bëhet në hartimin e kuadrit ligjor për këtë industri. Ai vlerësoi bashkëpunimin e Odës Ekonomike Amerikane me Ministrinë e Mbrojtjes gjatë dy viteve të fundit, duke përmendur edhe organizimin e garës së parë për drona, “Sharkathon”, e cila u zhvillua vitin e kaluar.
Sipas komunikatës, ministri përmendi gjithashtu disa ndërmarrje të reja që tashmë kanë nisur të nxjerrin produktet e para të prodhuara në Kosovë. Këto zhvillime, siç u theksua, dëshmojnë përpjekjet e viteve të fundit dhe mundësitë që ekzistojnë për inovacion teknologjik në këtë sektor.
Një tjetër çështje e ngritur nga Maqedonci ishte nevoja për bashkëpunim të organizuar me institucione të tjera, përfshirë Ministrinë e Arsimit dhe ofruesit e shërbimeve arsimore. Ky bashkëpunim synon përgatitjen e kuadrove profesionale të domosdoshme për rritjen e industrisë së mbrojtjes në Kosovë.