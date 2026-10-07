Çmimi Nobel në Kimi u jepet Henri Kagan dhe Kenso Soai për zgjidhjen e një misteri shekullor

Shkencëtari francez Henri Kagan dhe studiuesi japonez Kenso Soai janë shpallur fitues të Çmimit Nobel në Kimi këtë vit, për punën e tyre mbi mënyrën se si molekulat mund të marrin forma të ndryshme pasqyrë gjatë reaksioneve kimike.
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Komiteti Nobel i vlerësoi dy kërkuesit “për zbulimin e efekteve jolineare dhe autokatalizës në sintezën organike asimetrike”.
Kagan është i lidhur me Université Paris-Sud në Orsay të Francës, ndërsa Soai, 95 vjeç, me Universitetin e Shkencave të Tokios në Japoni.
Studimi i tyre i është përgjigjur një prej pyetjeve më të vjetra të kimisë: si mund të krijohet vetvetiu homokiraliteti, një fenomen që ka mbetur i pashpjeguar për më shumë se 100 vjet.
Heiner Linke, drejtues i Komitetit Nobel për Kiminë, i cilësoi si spektakolare reaksionet kimike të zhvilluara nga Kagan dhe Soai.
Fusha e kërkimit lidhet me aftësinë e molekulave për të ekzistuar në dy forma që përbëjnë imazhe pasqyrë të njëra-tjetrës. Ky fenomen është veçanërisht i rëndësishëm në industrinë farmaceutike, pasi dy format e së njëjtës molekulë mund të shkaktojnë efekte të ndryshme biologjike.
Laureatët u shpallën në Stokholm nga Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave.
Fituesit e Nobelit këtë vit do të ndajnë një fond prej 12 milionë koronash suedeze, shumë kjo që përkthehet në rreth 1.2 milionë dollarë dhe ndahet në varësi të numrit të laureatëve.
Shpalljet e çmimeve Nobel nisën me kategorinë e Mjekësisë, e ndjekur nga ajo e Fizikës.
Çmimi Nobel në Letërsi pritet të bëhet publik të enjten, ndërsa Nobel për Paqen do të shpallet të premten. Laureati i Çmimit Nobel Memorial në Shkencat Ekonomike do të njoftohet të hënën.