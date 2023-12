Trofeu i parë i sezonit, publikohen formacionet zyrtare të ndeshjes Partizani – Egnatia

Partizani dhe Egnatia do të përballen për të luajtur finalen e Superkupës. Një ndeshje mjaft interesante ku përballë do të vihen dy skuadrat më në formë të momentit. Ndeshja që do të zhvillohet në stadiumin “Air Albania”, do të startojë në orën 19:00.

Tashmë dy trajnerët, si Tetova dhe Abilaliaj kanë vendosur për lojtarët që do të hedhin në fushë që nga minuta e parë e sfidës. Më poshtë do të njiheni me formacionet zyrtare të ndeshjes Partizani-Egnatia.

FORMACIONET ZYRTARE:

PARTIZANI: Qirko, Sota, Sembene, Hadroj, Atanaskoski, Mehmeti, Maguette, Rrapaj, Taipi, Cara, Bintsouka. Trajner: Arbër Abilaliaj

EGNATIA: Sherri, Fangaj, Malota, Xhemajli, Ndreca, Aleksi, Zejnullai, Fernando, Isgandarli, Spahiu, Paulauskas. Trajner: Edlir Tetova

