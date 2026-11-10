Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Viti 2026 po shënon një nga periudhat më të vështira për kombëtaren kroate të futbollit. Skuadra e Slaven Bilicit ka regjistruar tashmë tri rekorde negative dhe, në ndeshjen e ardhshme kundër Anglisë në Wembley, mund të shënojë edhe një të katërt.
Kroacia luan ndaj Anglisë të enjten në orën 20:45, për xhiron e pestë të Ligës së Kombeve. Ajo mbërrin në Londër me tri humbje radhazi, ndërsa statistikat e publikuara nga Opta tregojnë sa i vështirë ka qenë ky vit për ekipin.
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Me shtatë disfata gjatë vitit 2026, Kroacia ka humbur më shumë ndeshje se në çdo vit tjetër kalendarik të historisë së saj. Për më tepër, 28 golat e pësuar përbëjnë një rekord që nga pavarësia e vendit. Skuadra ka shënuar vetëm 15 herë, çka e lë me një diferencë golash prej -13, më të dobëtën e saj ndonjëherë brenda një viti kalendarik.
Një vit më parë, shifrat ishin krejt të tjera: në 2025, Kroacia shënoi 28 gola, pësoi vetëm gjashtë dhe e mbylli vitin me diferencë +22. Ndryshimi i bilancit të golave nga njëri vit në tjetrin është 35 gola.
Në tri takimet e fundit, Kroacia humbi 4-1 ndaj Spanjës, 7-0 kundër Anglisë dhe 2-1 sërish përballë Spanjës. Në total, në këto ndeshje ka pësuar 13 gola, një tregues i problemeve në mbrojtje. Një tjetër humbje në Wembley do të ishte e katërta radhazi, diçka që kombëtarja kroate nuk e ka përjetuar më parë.
Kjo periudhë përkon me rikthimin e Slaven Bilicit si trajner i përfaqësueses në shtator të këtij viti. Katër ndeshjet e para të mandatit të tij të dytë kanë sjellë një fitore dhe tri humbje.
Në drejtimin e tij të parë, Bilic e udhëhoqi Kroacinë në 34 takime, me 24 fitore, shtatë barazime dhe vetëm tri disfata. Pra, në katër ndeshje pas rikthimit, ai ka pësuar po aq humbje sa në 34 ndeshjet e para të mandatit të mëparshëm.
Parashikimi i superkompjuterit të Optas e favorizon dukshëm Anglinë: gjasat për fitore të saj vlerësohen në 67.2 për qind. Kroacisë i jepen 14.8 për qind mundësi për të fituar, ndërsa barazimi vlerësohet me 18 për qind.
Dy ekipet u ndeshën për herë të fundit më 3 tetor në Rijekë, ku Anglia fitoi 7-0. Për Kroacinë, ajo ishte disfata më e rëndë në historinë e futbollit të saj. Anglezët kanë fituar gjithashtu katër përballjet e fundit mes dy përfaqësueseve.
Megjithatë, Bilic ka edhe një kujtim tjetër nga Wembley. Në nëntor 2007, Kroacia fitoi aty 3-2 ndaj Anglisë dhe e la jashtë Kampionatit Evropian të vitit 2008.