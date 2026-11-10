Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia

Vizita në Kosovë e përfaqësuesve të “Listës Studentore të Serbisë” ka nxitur reagime për mënyrën e hyrjes së tyre dhe për rolin e institucioneve vendore. Në delegacion bënte pjesë Fegja Dimoviq, kandidat i kësaj liste në Serbi. Bashkë me të ishin Millena Petroviq, Emillija Markoviq dhe Jugosllav Gashiq nga Universiteti i Prishtinës me seli në Mitrovicën e Veriut, si edhe Nemanja Karoviq.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD) ka bërë të ditur se përfaqësuesit e listës nuk kishin paraqitur kërkesë për vizitë zyrtare. Për këtë arsye, ministria nuk kishte dhënë miratim për një vizitë të tillë.
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Sipas sqarimit të MPJD-së, ata nuk ushtrojnë ende funksione zyrtare në institucionet shtetërore serbe. Hyrja e tyre në Kosovë është bërë si qytetarë të zakonshëm, sipas rregullave dhe procedurave të përgjithshme që vlejnë për hyrjen dhe qëndrimin e shtetasve serbë.
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Burim Ramadani, e ka quajtur vizitën provokim të rëndë dhe ka kërkuar që institucionet të shpjegojnë si është mundësuar hyrja e pjesëtarëve të delegacionit në Kosovë.
Ramadani ka thënë se, pavarësisht nëse bëhet fjalë për përfaqësues të Listës Studentore, të Vuçiqit, Daçiqit, Vulinit apo të kujtdo tjetër, politikanët nga Serbia nuk duhet të lejohen të hyjnë në Kosovë për të nxitur provokime, për të fyer apo për të ofenduar shtetin e Kosovës.
Për këtë çështje është prononcuar për “Bota sot” edhe opinionisti Gani Mehmeti. Ai ka shprehur shqetësim si për hyrjen e delegacionit në vend, ashtu edhe për reagimin e institucioneve të Kosovës.
Mehmeti ka kërkuar që organet shtetërore t’i ndjekin me seriozitet lëvizjet në kufi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë hyrjeve dhe daljeve mes Kosovës dhe Serbisë, pa lënë jashtë vëmendjes shtetet e tjera. Sipas tij, mungesa e kontrollit mund të sjellë pasoja të ndryshme.
Ai ka vlerësuar se, pas zhvillimeve politike dhe zgjedhjeve në Serbi, institucionet kosovare duhet të mbajnë qëndrime shtetërore dhe të mos bëjnë lëshime lidhur me vizitat që vijnë nga ky vend.
Në të njëjtën kohë, Mehmeti ka thënë se Kosova duhet të jetë e gatshme për bashkëpunim. Megjithatë, sipas tij, bashkëpunimi me “Listën Studentore të Serbisë”, nëse kërkohet prej saj, duhet të zhvillohet vetëm mbi bazën e reciprocitetit dhe të marrëdhënieve të barabarta shtetërore.
Opinionisti ka kujtuar se edhe më parë kishte kërkuar që vizitat e zyrtarëve dhe përfaqësuesve serbë në Kosovë t’u nënshtrohen protokolleve shtetërore që zbatohen për vizitorët nga vendet e tjera.
Sipas propozimit të tij, pritja duhet t’i përgjigjet nivelit të përfaqësimit: presidentin e Serbisë ta presë presidenti i Kosovës, kryeministrin serb ta presë kryeministri kosovar dhe ministrat të priten nga homologët e tyre.
Mehmeti ka argumentuar se kjo mënyrë organizimi do të tregonte se Kosova funksionon si shtet dhe është e gatshme të bashkëpunojë, ndërsa do të shmangte vizitat pa rregulla e pa koordinim me institucionet.
Ai ka propozuar që çdo vizitë nga Serbia të nisë me një kërkesë zyrtare, të marrë miratimin e institucioneve përgjegjëse dhe të zhvillohet në praninë e një përfaqësuesi të Republikës së Kosovës. Sipas tij, kjo duhet të vlejë edhe për takimet me serbët që jetojnë në Kosovë.
Në përfundim, Mehmeti ka thënë se rregullat për vizita të tilla ekzistojnë, por nuk zbatohen siç duhet. Ai ka kërkuar që Serbia të ndjekë të njëjtën qasje për vizitat e përfaqësuesve të Kosovës dhe e ka cilësuar mënyrën si u zhvillua vizita e “Listës Studentore të Serbisë” tejet shqetësuese për organet shtetërore kosovare.