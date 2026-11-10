Trepça dhe Bashkimi luajnë në udhëtim në FIBA Europe Cup

Trepça dhe Bashkimi luajnë në udhëtim në FIBA Europe Cup

Trepça dhe Bashkimi, kampionia dhe nënkampioni i Kosovës në basketboll, do të zhvillojnë jashtë vendit ndeshjet e xhiros së gjashtë të fazës së grupeve në FIBA Europe Cup.

Në Grupin A, Trepça do të përballet me ekipin grek Promitheas, ndërsa Bashkimi do të luajë kundër skuadrës letoneze Valmiera në Grupin F. Të dyja ndeshjet luhen të mërkurën, në orën 18:00.

Të lidhura

None found

Në përballjet e para të grupeve, Trepça u mund nga Promitheas në Mitrovicë, kurse Bashkimi fitoi ndaj Valmieras në Prizren.

Pas tri fitoreve dhe dy humbjeve, Trepça ka mbledhur 8 pikë dhe renditet e katërta në grup. Bashkimi, me një ndeshje më pak të zhvilluar, ka 5 pikë dhe ndodhet në vendin e parafundit.

Ndërsa Trepça ka shfaqur formë të mirë edhe në FIBA Europe Cup, Bashkimi ka shënuar vetëm një fitore dhe ka pësuar tri humbje.


Shtuar 10.11.2026 11:36

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet