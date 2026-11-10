Trepça dhe Bashkimi luajnë në udhëtim në FIBA Europe Cup

Trepça dhe Bashkimi, kampionia dhe nënkampioni i Kosovës në basketboll, do të zhvillojnë jashtë vendit ndeshjet e xhiros së gjashtë të fazës së grupeve në FIBA Europe Cup.
Në Grupin A, Trepça do të përballet me ekipin grek Promitheas, ndërsa Bashkimi do të luajë kundër skuadrës letoneze Valmiera në Grupin F. Të dyja ndeshjet luhen të mërkurën, në orën 18:00.
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Në përballjet e para të grupeve, Trepça u mund nga Promitheas në Mitrovicë, kurse Bashkimi fitoi ndaj Valmieras në Prizren.
Pas tri fitoreve dhe dy humbjeve, Trepça ka mbledhur 8 pikë dhe renditet e katërta në grup. Bashkimi, me një ndeshje më pak të zhvilluar, ka 5 pikë dhe ndodhet në vendin e parafundit.
Ndërsa Trepça ka shfaqur formë të mirë edhe në FIBA Europe Cup, Bashkimi ka shënuar vetëm një fitore dhe ka pësuar tri humbje.