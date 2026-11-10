Teuta Haxhiu kërkon pension proporcional edhe për personat me më pak se 15 vjet kontribute

Teuta Haxhiu kërkon pension proporcional edhe për personat me më pak se 15 vjet kontribute

Deputetja e Aleancës, Teuta Haxhiu, ka propozuar ndryshime në Ligjin për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti. Nisma synon që qytetarët që kanë punuar dhe kanë paguar kontribute para janarit 1999 të përfitojnë pension edhe nëse nuk i kanë plotësuar 15 vjet stazh pune.

Në një konferencë për media të martën, Haxhiu tha se shumë qytetarë kanë vite pune të dëshmuara, por mbeten jashtë pensionit kontributpagues për shkak të periudhës së kërkuar me ligj. Sipas saj, disave u mungojnë vetëm disa vite, të tjerëve muaj ose edhe ditë. Ajo tha se ka marrë kërkesa dhe informacione edhe për njerëz me 44 vite përvojë pune, si dhe për persona që kanë nisur të punojnë në vitin 1982, por nuk përfitojnë nga kjo skemë pas daljes në pension.

Të lidhura

None found

Zgjidhja që propozon deputetja është një pension në përpjesëtim me kontributet e paguara. Ajo u bëri thirrje shoqërisë, deputetëve dhe Kuvendit të gjejnë një mënyrë që edhe personat që nuk plotësojnë kushtin aktual të mund të përfitojnë sipas kontributeve të tyre.

Haxhiu bëri të ditur se kjo është nisma e tretë që ajo ka propozuar për këtë çështje që prej vitit 2015. Duke përfshirë edhe një nismë të katërt, të përcjellë përmes një ish-kolegu, ajo tha se grupi i tyre parlamentar ka paraqitur gjithsej katër nisma ligjore.

Për të shpjeguar llogaritjen, Haxhiu mori si shembull një pension të plotë kontributpagues prej 300 eurosh në muaj për kategorinë përkatëse. Kur kjo shumë pjesëtohet me 15, çdo vit kontributesh vlen 20 euro në muaj. Sipas këtij shembulli, një qytetar me 14 vite kontribute do të merrte 280 euro në muaj, ndërsa një qytetar me 14 vite e 6 muaj do të merrte 290 euro. Ajo tha se në llogaritje do të merrej parasysh çdo muaj dhe çdo ditë për të cilën janë paguar kontribute.


Shtuar 10.11.2026 11:36

Tags: , ,
Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris

Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris
Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje

Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje
Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori

Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori
Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia

Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia
Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve

Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve
Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin

Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin
Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”

Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”
Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë

Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet