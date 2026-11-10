Guardia di Finanza: Bashkëpunim me Policinë Shqiptare, monitorim nga ajri me mjete moderne, arrijmë dhe zonat më të largëta të Shqipërisë

Në një konferencë të përbashkët për mediat me përfaqësuesit më të lartë të Policisë së Shtetit, përfaqësuesit e Guardia di Finanza-s, ku i pranishëm ishte edhe Drejtori i Policisë Skënder Hita, folën për bashkëpunimin mes palëve.
Guardia di Finanza, nënvizon se bashkëpunimi mes tyre dhe Policisë së Shtetit kanë dhënë rezultate.
Të lidhura
None found
Ata deklaruan se kanë shtuar monitorizmin nga ajri, duke luftuar mbjelljen e kanabisit. Sipas tyre, monitorizimi nga ajri është shtuar, edhe për shkak të mjeteve moderne, që përdoren tashmë për vëzhgim.
Sipas Guardia di Finanza-s, mbjellje më tepër e kanabisit në Shqipëri ndodh në veriun e vendit, ku trafikantët sa vjen dhe kanë më pak territor, për mbjellje të lëndëve narkotike.
Përfaqësuesi i Guardia di Finanza-s: Dua të paraqes reultatet konkrete në operacione kundër drogës. Ne punojmë me mjetet më moderne, me helikopterë që mund të vëzhgojnë nga ajri në çdo kohë, këto mjete ka sensorët më të mirë ajrorë.
Kemi identifikuar zonat e dyshimta. Kemi një rritje të aftësive të operative si dhe një efikasitet dhe vlerë të bashkëpunimit dypalësh në luftën kundër trafikut ndërkombëtar të narkotikëve. Kemi arritur edhe zona të vështira, sidomos në veriun e Shqipërisë.
Trafikantët po zgjedhin vende, që janë më izoluara, për shkak se tashmë disponojmë mjetet e duhura për të vëzhguar më shumë nga ajri.