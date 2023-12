Tre gjigantët e Premier Ligës duan të nënshkruajnë me Alejandro Balden

Manchester City, Manchester United dhe Chelsea janë në një betejë intensive për të nënshkruar me Alejandro Balden nga Barcelona, ​​me raportimet që sugjerojnë se mbrojtësi i majtë mund të jetë një nga blerjet kryesore të verës së ardhshme.

Ndërsa të tri klubet e Ligës Premier shprehin interesim, Manchester City mund të ketë një avantazh strategjik.

Barcelona, ​​në mes të problemeve financiare, mund të detyrohet të shesë disa asete dhe Balde, një produkt i akademisë së saj, paraqitet si opsion. Edhe pse Chelsea duket se është pretendenti më i fortë, Manchester City tashmë po negocion me Barcelonën për të ardhmen e Joao Cancelos, gjë që mund të komplikojë situatën dhe t’i japë Cityt një përparësi të dukshme.

Barcelona, ​​megjithë rinovimin e kontratës së Baldes deri në vitin 2028 me një klauzolë të konsiderueshme lirimi, mund të shqyrtojë ofertat, veçanërisht nëse përfshin lojtarë në negociata, si në rastin e Cancelos. Megjithatë, klubi katalanas tregon hezitim për të lënë të lirë Balde, i cili ka qenë një lojtar kyç në mbrojtjen nën Xavit.

Edhe pse mbrojtësi 20-vjeçar është në dijeni të interesimit nga Liga Premier, Barcelona është e vendosur ta mbajë atë nëse nuk paraqitet një ofertë që nuk mund ta refuzojë. Balde e ka dëshmuar vlerën e tij me 73 ndeshje të luajtura, një rinovim të fundit të kontratës dhe rolin e tij të spikatur si në La Liga ashtu edhe në Ligën e Kampionëve.

Liga Premier e sheh Balden si një shtesë të vlefshme, me Manchester City që kërkon më shumë thellësi në pozicion, Manchester United përballet me lëndime në mbrojtje dhe Chelsea duke shqyrtuar opsionet për të ardhmen. Megjithatë, Barcelona nuk do të heqë dorë kollaj nga talenti i saj i ri dhe lufta për nënshkrimin e tij premton të jetë intensive deri në verën e ardhshme. /Telegrafi/