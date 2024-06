Rregulli i çuditshëm i FIFA-s e ndaloi yllin e Premier Ligës nga ndërrimi i kombësisë dhe të luajë në Euro 2024

Ëndrra e një ylli të Wolves për të luajtur futboll ndërkombëtar u shkatërrua pasi FIFA bllokoi ndryshimin e kombësisë së tij për shkak të një rregulli të çuditshëm.

Pavarësisht se humbi trajnerin e tyre Julen Lopetegui përpara sezonit, Wolverhampton Wanderers e mbajti ekipin me Gary O’Neil, duke përfunduar i 14-ti në Ligën Premier.

Wolves përfundoi 20 pikë larg zonës së rënies, me qendërmbrojtësin Max Kilman një pjesë kyçe të suksesit të sezonit.

Pavarësisht kësaj, 27-vjeçari nuk është thirrur kurrë për vendin e tij të lindjes, Anglinë, duke çuar në vendimin për të kaluar në kombëtaren e Ukrainës, të cilën ai ka të drejtë ta përfaqësojë nëpërmjet babait të tij.

Por, pavarësisht se donte të angazhonte të ardhmen e tij në ekipin ukrainas, Kilman u ndalua nga FIFA për një arsye të errët.

Përpara se t’i bashkohej Ligës Premier, Kilman luajti futsal për Anglinë në 25 ndeshje dhe, për shkak se ato ishin ndeshje konkurruese, ai nuk mund të ndryshonte kombësinë e tij.

Futbolli, futsali dhe futbolli në rërë mbikëqyren të gjitha nga FIFA, që do të thotë se çdo lojtar që konkurron për një vend në ndonjë nga këto sporte nuk mund të ndryshojë kombësinë e tij.

Nëse ai nuk do të kishte luajtur Futsal për Anglinë, Kilman mund të kishte luajtur për Ukrainën, për shkak të babait të tij që kishte lindur në Odessa, dhe ai u thirr për ta bërë këtë në një kamp stërvitor përpara Euro 2020 nga trajneri i atëhershëm Andriy Shevchenko.

Mbrojtësi ishte takuar më parë me trajnerin ukrainas në Chelsea, ku vëllai më i vogël i Kilman luan në nivelin e të rinjve, dhe foli me Oleksandr Zinchenko të Arsenalit në telefon për dëshirën e tij për këtë lëvizje.

Nëse lëvizja nuk do të ishte bllokuar nga FIFA, është pothuajse e sigurt që Kilman do të ishte në turneun e tij të dytë të madh me Ukrainën, i cili luajti ndeshjen e parë të Euro 2024 të hënën, duke humbur 3-0 nga Rumania. /Telegrafi/