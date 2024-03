Transferimi i parë i verës që Bayern Munich dëshiron ta mbyllë sa më parë

Bayern Munich vazhdon të bëjë lëvizje në tregun e transferimeve në kërkim të forcimit të mëtejshëm të skuadrës për sezonin e ardhshëm.

Sipas raportimeve nga Sky Sport Germany, klubi bavarez i ka vënë sytë te anësori i djathtë i Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong në një përpjekje për të forcuar skuadrën e tyre pas një sezoni zhgënjyes në Bundesligë.

Frimpong ka qenë mbresëlënës këtë sezon, me 10 gola dhe 10 asistime në 30 paraqitje në të gjitha garat. Me një kontratë të vlefshme deri në qershor 2028, lojtari holandez ka një klauzolë përfundimi që varion nga 40 deri në 45 milionë euro, që e bën atë një objektiv të arritshëm për Bayernin.

Edhe pse opinioni i 23-vjeçarit për një lëvizje të mundshme nuk dihet ende, ideja mund të fitojë tërheqje nëse trajneri i ardhshëm i Bayernit synon të zbatojë një formacion me tre mbrojtës. Kjo lëvizje do të ishte pjesë e strategjisë së Bayernit për të konsoliduar dominimin e tyre në Bundesligë dhe për të ruajtur pozicionin e tyre si një nga pretendentët kryesorë në skenën evropiane.

Për Bayer Leverkusen, largimi i mundshëm i Frimpong do të përfaqësonte një humbje të konsiderueshme, veçanërisht duke marrë parasysh kontributin e tij të jashtëzakonshëm për ekipin këtë sezon. Megjithatë, klubi do të duhet të përballet me realitetin e klauzolave ​​të lirimit dhe presionin e pashmangshëm nga klubet më të mëdha që kërkojnë të forcojnë radhët e tyre.

Shkurtimisht, interesimi i Bayern Munich për Jeremie Frimpong nënvizon ambicien e tyre të vazhdueshme për të forcuar skuadrën e tyre me talente të rinj premtues.

Ndërkohë, Bayer Leverkusen po përballet me mundësinë e humbjes së një prej lojtarëve kryesorë, duke paraqitur një sfidë në përpjekjen e tyre për të mbetur konkurrues në Bundesligë dhe në Evropë. /Telegrafi/