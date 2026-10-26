Topi i Artë 2026, bëhen publikë dhjetë kandidatët finalistë ku spikasin Messi, Kane, Mbappé dhe Yamal

Dhjetë futbollistët që do të garojnë për Topin e Artë 2026 janë bërë të ditur, duke konfirmuar një listë me emra të rëndësishëm të futbollit botëror.
Mes finalistëve ndodhet edhe Lionel Messi, i cili vijon të jetë pjesë e garës për një tjetër vlerësim madhor në karrierën e tij.
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Lista e plotë e kandidatëve për çmimin e vitit 2026 përbëhet nga:
Ousmane Dembélé – Francë
Erling Haaland – Norvegji
Harry Kane – Angli
Khvicha Kvaratskhelia – Gjeorgji
Kylian Mbappé – Francë
Lionel Messi – Argjentinë
Michael Olise – Francë
Fabián Ruiz – Spanjë
Rodri – Spanjë
Lamine Yamal – Spanjë
Emra si Haaland, Kane dhe Mbappé përfaqësojnë sulmuesit me produktivitet të lartë përpara portës, ndërsa Dembélé, Kvaratskhelia dhe Olise njihen për krijimtarinë dhe ndikimin që kanë në lojën e skuadrave të tyre.
Një vend të veçantë në këtë përzgjedhje zë edhe Lamine Yamal, i konsideruar ndër talentet më premtues të futbollit në botë. Spanja përfaqësohet gjithashtu nga Rodri dhe Fabián Ruiz, të cilët dallohen për rolin dhe kontributin e tyre në mesfushë.
Prania e Messit i ka shtuar interesin listës, pasi argjentinasi është fitues i shumëfishtë i Topit të Artë dhe mbetet një nga figurat më të rëndësishme në historinë e këtij çmimi.
Ceremonia e Topit të Artë 2026 po zhvillohet në “London Palladium”, në Londër, ku pritet të mësohet emri i fituesit. Ceremonia, analizat dhe të dhënat nga aktiviteti mund të ndiqen përmes faqes zyrtare të Topit të Artë.
Shpallja e fituesit pritet të jetë një nga momentet kryesore të mbrëmjes, ndërsa tifozët presin të mësojnë se cili prej dhjetë finalistëve do të marrë trofeun e Topit të Artë 2026.