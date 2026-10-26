Belgjika pezullon përkohësisht ndalimin e duhanit në tarraca, ndërsa Franca dhe Spanja zgjerojnë kufizimet

Hyrja në fuqi e ndalimit të pirjes së duhanit në tarracat e kafeneve, restoranteve dhe ambiente të tjera publike në Belgjikë është shtyrë.
Rregullat e reja ishin planifikuar të zbatoheshin më 1 janar 2027, por disa prej dispozitave të tyre do të rishikohen pas kërkesave të bëra për përshtatje.
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Politico raportoi se Këshilli i Shtetit në Belgjikë ka kërkuar ndryshimin e disa masave. Zyra e ministrit të Shëndetësisë, Frank Vandenbroucke, i tha transmetuesit belg VRT se autoritetet kanë nisur punën për të reflektuar kërkesat e paraqitura.
Ende nuk dihet se për sa kohë do të mbetet e pezulluar masa dhe në çfarë date ndalimi mund të zbatohet.
Plani i qeverisë ishte kundërshtuar nga sektori i gastronomisë. Pronarët e kafeneve dhe restoranteve kishin paralajmëruar për pasojat që rregullat e reja mund të kishin mbi veprimtarinë e tyre, ndërsa shtyrja u jep bizneseve një afat më të gjatë për t’u përgatitur.
Belgjika është pjesë e një tendence më të gjerë europiane për zgjerimin e ndalimeve të duhanit edhe në hapësirat e jashtme.
Në Francë, pirja e duhanit është ndaluar në disa ambiente publike, mes tyre plazhet, parqet dhe zonat pranë shkollave. Në korrik, Spanja miratoi një projektligj që parashikon ndalimin në më shumë tarraca dhe hapësira publike, si edhe kufizime për cigaret elektronike. Përfaqësuesit e restoranteve në Spanjë e kanë kundërshtuar këtë nismë.
Belgjika kishte miratuar vitin e kaluar masa të tjera kundër duhanit, përfshirë kufizime në zonat e aeroporteve dhe ndalimin e cigareve elektronike me aromë.
Synimi i qeverisë belge është krijimi i një “brezi pa duhan” deri në vitin 2040. Të dhënat e cituara në raportim tregojnë se pothuajse një në katër belgë pi duhan, ndërsa rreth 19% e popullsisë e konsumon atë çdo ditë.