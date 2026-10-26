Demokratët kërkojnë prokuror të posaçëm për lidhjet e Trumpit me çështjen Epstein, zbulohet dëshmia e modeles zvicerane

Demokratët në Dhomën e Përfaqësuesve kanë bërë të ditur se do ta rikthejnë në qendër të hetimeve marrëdhënien e presidentit Donald Trump me rrjetin e trafikimit seksual të Jeffrey Epstein, nëse arrijnë të marrin shumicën pas zgjedhjeve të mesmandatit.
Kërkesa është paraqitur në një raport të ri të publikuar të hënën nga demokratët e Komisionit për Drejtësinë. Dokumenti propozon caktimin e një prokurori të posaçëm për të shqyrtuar lidhjet e presidentit amerikan me financierin e dënuar për krime seksuale.
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Raporti përmend pretendime që, sipas demokratëve, justifikojnë hetime të mëtejshme mbi përfshirjen e mundshme të Trumpit në abuzimet seksuale të kryera nga Epstein ndaj grave të reja gjatë viteve 1990.
Po ashtu, demokratët kërkojnë qasje të pakufizuar në dokumentet e çështjes dhe verifikimin e rolit të personave që mund të kenë ndihmuar në mbulimin e krimeve.
Një pjesë e rëndësishme e materialeve lidhet me dëshminë e një gruaje të identifikuar si modele zvicerane, e cila pretendon se Donald Trump e ka përdhunuar në vitin 1993.
“Huffington Post”, duke iu referuar dokumenteve të Komisionit për Drejtësinë, shkruan se gruaja ka deklaruar se ngjarja ka ndodhur në një dhomë të hotelit Plaza në Atlantic City, i cili në atë kohë ishte në pronësi të Trumpit.
Sipas versionit të saj, ajo kishte kaluar më parë kohë së bashku me Trumpin dhe Jeffrey Epstein, përpara se të ndodhte incidenti i pretenduar.
Gruaja ishte 22 vjeçe në atë periudhë dhe thotë se Trump i kishte premtuar se do ta ndihmonte për të marrë një vizë amerikane dhe për t’u pranuar në Universitetin e Nju Jorkut (NYU).
Ajo pretendon se më pas një ndihmës i Trumpit e kishte çuar në suitën e tij. Sipas dëshmisë, presidenti amerikan e kishte kapur nga pas dhe e kishte sulmuar seksualisht me forcë.
Në rrëfimin e saj thuhet se fustani i ishte grisur, ndërsa ajo kishte pësuar gjakderdhje dhe mavijosje në zona të ndryshme të trupit.
Gruaja deklaron gjithashtu se, pas ngjarjes, Trump i kishte përsëritur premtimin për vizën dhe pranimin në universitet, ndërsa i kishte kërkuar të mos fliste për atë që kishte ndodhur.
Sipas dëshmisë së raportuar, ai i kishte thënë: “The show must go on” — “Shfaqja duhet të vazhdojë”.
Megjithatë, këto mbeten pretendime të atribuuara gruas dhe nuk mund të konsiderohen fakte të vërtetuara nga një gjykatë.
Demokratët kërkojnë që hetimet të përfshijnë edhe persona të tjerë që mund të kenë bashkëpunuar me Epstein, si dhe pretendimet se institucione federale mund të kenë fshehur informacione të rëndësishme.
Raporti pranon se Kongresi nuk ka kompetencë të drejtpërdrejtë për të emëruar një prokuror të posaçëm, por kërkon forcimin e mbështetjes federale për hetimet në nivel shtetëror dhe ndërkombëtar.
Jamie Raskin, një prej figurave kryesore demokrate në Komisionin për Drejtësinë, tha se gratë që kanë mbijetuar abuzimet e Epstein duhet të dëgjohen dhe se Kongresi duhet të ketë, në përputhje me ligjin, akses në dosjet e plota.
Raskin kërkoi gjithashtu një hetim të pavarur ndaj bashkëpunëtorëve të mundshëm të Epstein dhe ndaj pretendimeve se Departamenti i Drejtësisë mund të ketë mbajtur të fshehura të dhëna.
Sipas demokratëve, dokumentet dhe provat duhet t’u vihen në dispozicion edhe autoriteteve gjyqësore amerikane dhe të huaja, në mënyrë që personat përgjegjës të mundshëm të përballen me drejtësinë.
Çështja e dosjes Epstein vazhdon të mbetet e ndjeshme në politikën amerikane. Pretendimet e reja ndaj Trumpit kërkojnë verifikim të pavarur dhe shqyrtim nga autoritetet kompetente.