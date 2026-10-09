Toni Kroos nis rrugëtimin si trajner, zbulohet strategjia për rikthimin te Real Madridi

Legjenda e mesfushës gjermane Toni Kroos po hyn në një fazë të re të jetës së tij. Pasi u tërhoq nga futbolli aktiv në përfundim të Kampionatit Evropian të këtij viti, ish-lojtari i shquar i Real Madridit tashmë po e shikon me seriozitet të plotë mundësinë e një karriere si trajner.
Sipas raportimeve të gazetës spanjolle AS, Kroos ka njoftuar Federatën Spanjolle të Futbollit (RFEF) për vendimin e tij që të regjistrohet në një program të veçantë përgatitjeje për trajnerë, i dedikuar ish-futbollistëve profesionistë, duke filluar nga sezoni 2027/28.
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Megjithëse përvoja e tij shumëvjeçare si lojtar i jep të drejtën të drejtojë skuadra në kategorinë e tretë të futbollit spanjoll, gjermani nuk ka ndërmend t’i kapërcejë etapat. Synimi i tij kryesor është marrja e licencës UEFA A, e cila do t’i mundësonte të punonte si trajner kryesor në kampionatet më prestigjioze të Evropës.
Në këtë periudhë, ai i është kushtuar plotësisht zhvillimit të talenteve të reja në akademinë e tij të futbollit, e vendosur në rrethinat e Madridit. Puna me fëmijët i sjell kënaqësi të madhe, por ambiciet e tij po e shtyjnë gradualisht drejt futbollit profesional të të rriturve.
Një detaj interesant është se drejtuesit e Realit, me Florentino Perezin në krye, kishin parashikuar që Kroos të qëndronte në klub gjatë pranverës, duke i ofruar një pozicion në qendrën stërvitore Valdebebas. Pavarësisht se u zhvilluan bisedime, të dyja palët u pajtuan se nuk donin ta impononin bashkëpunimin vetëm për shkak të emrit të tij të madh, dhe në atë moment nuk arritën të gjenin rolin e duhur.
Sidoqoftë, portat e Real Madridit mbeten të hapura dhe lidhjet mes gjermanit dhe menaxhmentit janë të shkëlqyera, prandaj nuk do të ishte befasi nëse ai do t’i bashkohej së shpejti Mbretërve.
Vlen të kujtojmë se Kroos u largua nga futbolli në pikën më të lartë të karrierës së tij. Gjatë një rrugëtimi të pasur, ai veshi fanellat e Bayern Munichut, Bayer Leverkusenit dhe Real Madridit, duke fituar gjashtë trofe të Ligës së Kampionëve dhe Kupën e Botës me Gjermaninë në vitin 2014. Së bashku me Luka Modricin dhe Casemiron, ai formoi një nga treshet e mesfushës më dominuese që ka parë ndonjëherë ky sport.