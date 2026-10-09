LAMM: Qarkullimi në kufi vijon pa vonesa të gjata

Agjencia LAMM njofton se lëvizja në rrugët shtetërore po zhvillohet normalisht, ndërsa pjesa më e madhe e segmenteve rrugore është e thatë.
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Jashtë qendrave urbane, niveli i trafikut paraqitet mesatar. Në pikat kufitare në anën e RMV-së nuk janë evidentuar pritje të gjata për automjetet që hyjnë ose dalin nga vendi.
Drejtuesve të automjeteve u bëhet thirrje të përshtatin shpejtësinë me kushtet dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore. Kujdes i shtuar kërkohet në segmentet që kalojnë nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku mund të shfaqen rrëshqitje dheu, veçanërisht në rrugët Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.
Prej 15 prillit, aksi Ohër – Resnjë, përmes Parkut Kombëtar Galiçicë, është rikthyer në qarkullim për të gjitha automjetet me peshë deri në 3.5 ton.