LAMM: Qarkullimi në kufi vijon pa vonesa të gjata

LAMM: Qarkullimi në kufi vijon pa vonesa të gjata

Agjencia LAMM njofton se lëvizja në rrugët shtetërore po zhvillohet normalisht, ndërsa pjesa më e madhe e segmenteve rrugore është e thatë.

Të lidhura

None found

Jashtë qendrave urbane, niveli i trafikut paraqitet mesatar. Në pikat kufitare në anën e RMV-së nuk janë evidentuar pritje të gjata për automjetet që hyjnë ose dalin nga vendi.

Drejtuesve të automjeteve u bëhet thirrje të përshtatin shpejtësinë me kushtet dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore. Kujdes i shtuar kërkohet në segmentet që kalojnë nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku mund të shfaqen rrëshqitje dheu, veçanërisht në rrugët Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Prej 15 prillit, aksi Ohër – Resnjë, përmes Parkut Kombëtar Galiçicë, është rikthyer në qarkullim për të gjitha automjetet me peshë deri në 3.5 ton.


Shtuar 9.10.2026 08:46

Tags:
Burgim i përjetshëm për 25-vjeçarin e akuzuar për katër vrasje në Staro Nagoriçane

Burgim i përjetshëm për 25-vjeçarin e akuzuar për katër vrasje në Staro Nagoriçane
Sistemi “Safe City” nis të hënën zbatimin edhe në rajonin e Ohrit

Sistemi “Safe City” nis të hënën zbatimin edhe në rajonin e Ohrit
Takim në Stamboll mes Shasivarit dhe presidentit turk: “Me mikun e vendit tonë, Rexhep Taip Erdogan

Takim në Stamboll mes Shasivarit dhe presidentit turk: “Me mikun e vendit tonë, Rexhep Taip Erdogan
Durmishi: Metodologjia e re për shportën konsumatore pasqyron shpenzimet reale të amvisërive

Durmishi: Metodologjia e re për shportën konsumatore pasqyron shpenzimet reale të amvisërive
E hëna, 12 tetor, shpallet ditë pushimi për qytetarët

E hëna, 12 tetor, shpallet ditë pushimi për qytetarët
Gostivar, ndalohet 27-vjeçari pasi hodhi një paketim me marihuanë

Gostivar, ndalohet 27-vjeçari pasi hodhi një paketim me marihuanë
MPB nis hetimin për pretendimet mbi dhunën ndaj dy të rinjve shqiptarë

MPB nis hetimin për pretendimet mbi dhunën ndaj dy të rinjve shqiptarë
LSH kërkon ndalimin e dhunës policore ndaj shqiptarëve në Shkup dhe përgjegjësi penale e politike

LSH kërkon ndalimin e dhunës policore ndaj shqiptarëve në Shkup dhe përgjegjësi penale e politike