Timo Werner afër rikthimit befasues në Premier Ligë

Sipas raporteve të fundit nga Gjermania, sulmuesi i RB Leipzig, Timo Werner, do të përfundojë rikthimin e tij në Ligën Premier gjatë këtij afati kalimtar të janarit.

Werner bëri emër në RB Leipzig, ku shënoi 28 gola mbresëlënës në ligë në sezonin 2019/20.

Shfrytëzimet e tij të golave ​​në Bundesligë e shtynë Chelsean të hidhej pas tij duke aktivizuar klauzolën e lirimit prej rreth 55 milionë eurosh.

Por, sulmuesi gjerman nuk arriti të paraqitet mirë në ligën elitare të Anglisë, duke shënuar 10 gola në ligë gjatë dy sezoneve të tij në klub.

Werner u kthye në RB Leipzig, por ai është në prag të kthimit në Ligën Premier.

Sipas gazetarit Florian Plettenberg, 27-vjeçari do të nënshkruajë për Tottenham Hotspur në një marrëveshje huazimi gjashtëmujore.

Diskutimet po zhvillohen mes RB Leipzig dhe Spurs teksa ata kërkojnë të lidhin një marrëveshje mbi transferimin.

Werner thuhet se është gati të largohet nga kampi stërvitor i RB Leipzig për t’u lidhur me skuadrën e Ange Postecoglou në Londër.

Duket se skuadra londineze ka mposhtur konkurrencën nga Manchester United, i cili mendohej se ishte i interesuar për nënshkrimin e lojtarit këtë muaj.

Ndryshe, Werner shënoi 16 gola në të gjitha garat në sezonin e tij të parë në Gjermani pas makthit të tij në Stamford Bridge.

Ai shënoi 23 gola në 89 ndeshje në të gjitha garat për Blutë, por fitoi Ligën e Kampionëve gjatë kohës së tij në klub. /Telegrafi/

‼️ EXCLUSIVE News Timo #Werner: He’s on the verge to join @SpursOfficial on a 6-months-loan! It’s very hot!

➡️ Leipzig and Tottenham in final negotiations today. More details have to be clarified (Option to buy…)

The 27 y/o is ready to leave the training camp of RB Leipzig… pic.twitter.com/HQfJP5CBMg

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 6, 2024