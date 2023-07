Thyhen bardheblutë, Bulut i jep avantazhin Besiktasit

Prej 20 minutash tashmë, në “Vodafone Arena” të Stambollit, “gjigandët” turq të Besiktas po përballen me “bardheblutë” e Tiranës, në sfidën e parë të vlefshme për raundin e dytë kualifikues të Conference League.

Teksa po krijonin lojë të bukur duke bërë tifozët të shpresonin për një rezultat historik, turqi kanë shtangur në minutën e 20′ të sfidës, “bardheblutë” e Tiranës kanë pësuar një gol të papritur, gol i cili nisi nga një harkim i mbrojtësit Arthur Masuaku dhe brenda zonës, anësori i sulmit, Onur Bulur mund portierin Selmani, me një goditje të lehtë, me kokë. Rezultati shkon në 1 me 0.