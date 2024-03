Thonë se nuk di të flasë, por ylli i Inter Miamit tregon se çfarë i tha Lionel Messi në gjuhën angleze

Ylli i Inter Miami, Julian Gressel ka zbuluar se çfarë i tha Lionel Messi në gjuhën angleze, pasi argjentinasi kuptohet se nuk preferon të flasë asnjë gjuhë tjetër përveç spanjishtes.

Verën e kaluar, Messi hoqi dorë nga futbolli evropian pasi u largua nga skuadra franceze Paris Saint Germain për të nënshkruar me ekipin e Major League Soccer Inter Miami, i cili pjesërisht është në pronësi të ish-mesfushorit anglez, David Beckham.

Që nga ardhja e argjentinasit, atij i janë bashkuar tre ish-bashkëlojtarët e tij të Barcelonës, Sergio Busquets, Jordi Alba dhe Luis Suarez.

Me kalimin e viteve, fansat kanë pyetur veten nëse Messi është në gjendje të flasë anglisht pasi ai shpesh i ka zhvilluar intervistat e tij në spanjisht.

Tani, lojtari i Inter Miami, Gressel ka zbuluar se çfarë i ka thënë Messi një herë në gjuhën angleze.

“Mendoj se ishte ndeshja e parë kundër Al Hilal dhe ai erdhi tek unë dhe më tha diçka në anglisht. Ishte hera e parë që më foli në anglisht”, ka zbuluar fillimisht Gressel.

“Tani, ne ndryshojmë. Ju qëndroni dhe Jordi vrapon. Jordi shkon më shumë përpara. Isha mirë, tingëllon mirë”, ishin fjalët e Messit për mbrojtësin.

“Ai thotë, “shumë mirë apo jo?”, ndërsa unë i thashë: “po, shumë, shumë mirë, kuptova gjithçka”, përfundoi Gressel.

Ndryshe, në një intervistë me gazetarin Guillem Balague, Messi pranoi se mësoi anglisht për një kohë.

“Unë kam mësuar anglisht për një vit e gjysmë, por kur je atje në Angli, mund ta mësosh atë nga nevoja. E kuptoj, por nuk e flas”, deklaronte Messi.

Që nga bashkimi me Inter Miami, tetë herë fituesi i Topit të Artë, Messi, ka luajtur 16 herë në të gjitha garat, duke shënuar 12 gola.

Inter Miami do të rikthehet në aksion të shtunën mbrëma teksa do të përballet me Orlandon në MLS në stadiumin Chase. /Telegrafi/