Thomas Brdaric largohet nga Malisheva dhe merr drejtimin e Al-Bukayriyah në Arabinë Saudite

Al-Bukayriyah ka konfirmuar zyrtarisht emërimin e Thomas Brdaric si trajnerin e ri të ekipit nga Arabia Saudite.
Trajneri kroato-gjerman u nda nga Malisheva, pavarësisht se skuadra kosovare e kishte nisur në mënyrë mjaft pozitive sezonin në Superligën e Kosovës.
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Lajmi për kalimin e tij është bërë i ditur nga vetë klubi saudit, i cili ka përfunduar procedurat për kontratën me Brdaric.
“Menaxhmenti i klubit Al-Bukayriyah ka finalizuar procedurat e kontratës me trajnerin gjerman Thomas Brdaric për të marrë përsipër drejtimin e ekipit të parë të Al-Bukayriyah”, thuhet në njoftimin zyrtar.
Al-Bukayriyah garon në Ligën e Parë të Arabisë Saudite. Pas gjashtë xhirove, ekipi ndodhet në vendin e 17-të, që është edhe pozita e parafundit, me vetëm dy pikë dhe pa asnjë fitore.
Brdaric ka drejtuar më herët edhe skuadra të tjera shqiptare, mes tyre Shkëndijën, Vllazninë dhe Drenicën, përveç eksperiencës së fundit në krye të Malishevës.