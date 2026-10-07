Antonio Rudiger drejt largimit nga Real Madridi në fund të sezonit

Antonio Rudiger drejt largimit nga Real Madridi në fund të sezonit

Antonio Rudiger mund të mos jetë pjesë e Real Madridit pas përfundimit të këtij sezoni, pasi qendërmbrojtësi gjerman nuk gëzon më të njëjtin status të rëndësishëm brenda skuadrës.

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Gazetari Jorge C. Picon raporton se gjasat për një largim të Rudigerit nga “Los Blancos” gjatë verës së ardhshme janë rritur ndjeshëm.

Edhe pse 33-vjeçari zgjati kontratën me klubin madrilen për një tjetër sezon gjatë verës, zhvillimet në aspektin sportiv nuk kanë qenë në favor të tij.

Nën drejtimin e Jose Mourinhos, Ibrahima Konate dhe Dean Huijsen kanë fituar statusin e zgjedhjeve të para në qendër të mbrojtjes. Në këtë situatë, Rudiger po aktivizohet kryesisht si lojtar rotacioni dhe alternativë.

Rikthimi i Eder Militaos nga dëmtimi mund ta vështirësojë edhe më shumë pozicionin e gjermanit. Me brazilianin sërish në dispozicion, konkurrenca për një vend në formacionin titullar do të shtohet dhe Rudiger mund të zbresë më tej në hierarki.

Ndërkohë, Real Madridi ka filluar të shqyrtojë edhe mundësinë e përforcimit të mbrojtjes gjatë merkatos së verës.

Klubi spanjoll po ndjek disa qendërmbrojtës të rinj, ndërsa Jarell Quansah dhe Finn Jeltsch përmenden si dy prej profileve që pëlqehen më shumë.

Për rrjedhojë, e ardhmja e Rudigerit në Madrid po bëhet gjithnjë e më e paqartë.

Kontrata e rinovuar e lidh atë me klubin deri në vitin e ardhshëm, por pakësimi i rolit të tij dhe mundësia e transferimit të mbrojtësve të rinj mund të çojnë Real Madridin dhe futbollistin drejt një ndarjeje në fund të sezonit.


Shtuar 7.10.2026 09:45

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