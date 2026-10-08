Teuta synon të ruajë ritmin, Skënderbeu përballet me “murin” e Edlir Tetovës në Durrës

Teuta synon të ruajë ritmin, Skënderbeu përballet me “murin” e Edlir Tetovës në Durrës

Pas ndërprerjes së kampionatit për shkak të ndeshjeve të kombëtareve, “Abissnet Superiore” rikthehet me duelin e javës së 6-të mes Teutës dhe Skënderbeut, që do të luhet në Durrës.

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Skuadra e drejtuar nga Edlir Tetova e ka shfrytëzuar pushimin për t’u përgatitur në mënyrën më të mirë përballë rivalit korçar. Objektivi i durrsakëve mbetet i pandryshuar: të vijojnë serinë e rezultateve pozitive dhe të ruajnë kreun e klasifikimit.

Skënderbeu, që deri tani ka shfaqur luhatje, do të kërkojë suksesin e parë të sezonit. Megjithatë, në stadiumin “Niko Dovana” korçarët do të kenë përballë një kundërshtar të vështirë, pasi Teuta vjen pas 5 fitoreve radhazi dhe vetëm një barazimi.


Shtuar 8.10.2026 11:06

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