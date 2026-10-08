Ramon Vega hyn në garë për kreun e FIFA-s dhe përballet me Gianni Infantinon

Ramon Vega ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për presidencën e FIFA-s, duke u vendosur përballë Gianni Infantinos në zgjedhjet e planifikuara për vitin e ardhshëm.
Të lidhura
None found
Gianni Infantino pritet të kërkojë një mandat të ri gjatë Kongresit të 77-të të FIFA-s, që do të mbahet në mars në Rabat. Megjithatë, pozita e tij është dobësuar pas nismës për t’ia shitur një pjese të Kupës së Botës një grupi privat investimesh.
Projekti u braktis pas reagimeve të forta nga federatat kombëtare. Në një moment, UEFA kishte paralajmëruar edhe bojkotimin e kompeticioneve të FIFA-s, por e tërhoqi këtë kërcënim përpara nisjes së Kupës së Botës për Femra U20 në shtator. Episodi evidentoi nivelin e kundërshtimit ndaj mënyrës së drejtimit të Infantinos.
Për Vegën, kjo është përpjekja e parë zyrtare për të garuar për presidencën e FIFA-s. Në tetor të vitit 2015, ai kishte bërë të ditur se synonte të sfidonte Sepp Blatterin, por më pas u tërhoq nga gara.
Pesëdhjetë e pesë vjeçari zviceran e ka bërë këtë herë hapin formal, duke e shoqëruar kandidaturën me kritika të forta ndaj udhëheqjes aktuale të organizatës nën drejtimin e Infantinos.
Nëse do të kandidojë dhe do të fitojë, Vega mund të bëhet presidenti i parë në historinë e FIFA-s që ka qenë më parë futbollist profesionist.
Vega ka luajtur 23 ndeshje me përfaqësuesen e Zvicrës. Ai e nisi karrierën te Grasshoppers, ku qëndroi për gjashtë vite, ndërsa në vitin 1996 u transferua te Cagliari në Serie A.
Pas eksperiencës në Itali, ai kaloi pesë vite te Tottenhami, me të cilin regjistroi 64 paraqitje dhe shtatë gola në të gjitha kompeticionet. Mbrojtësi ishte titullar në finalen e Kupës së Ligës të vitit 1999, kur Spurs fituan trofeun, i cili do të mbetej i fundit për klubin për një dekadë.
Në fund të vitit 2000, lojtari u huazua te Celtic dhe më pas pati një qëndrim të shkurtër te Watford, në First Division.
Pas tërheqjes nga futbolli, Vega iu drejtua botës së biznesit. Në vitin 2009, ai provoi të merrte nën kontroll Portsmouthin, që në atë kohë militonte në Ligën Premier, por përpjekja nuk pati sukses.