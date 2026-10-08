Agron Bajrami caktohet përfaqësuesi kryesor i Kosovës në dialogun teknik me Serbinë

Agron Bajrami caktohet përfaqësuesi kryesor i Kosovës në dialogun teknik me Serbinë

Qeveria e Republikës së Kosovës ka vendosur që Agron Bajrami, ambasador i Kosovës në Mbretërinë e Belgjikës, të drejtojë ekipin negociator të Kosovës në dialogun teknik për normalizimin e raporteve me Serbinë.

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Emërimi është bërë më 17 shtator 2026 dhe vendimi mban firmën e kryeministrit të Kosovës.

Sipas përcaktimit zyrtar, mandati i Bajramit në këtë detyrë përfundon bashkë me mandatin e kryeministrit, përveç rastit kur emërimi i tij ndërpritet më herët.

Dokumenti i emërimit e ngarkon gjithashtu Bajramin me detyrimin për të deklaruar pasurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Vendimi ka hyrë në fuqi në ditën kur është nënshkruar nga kryeministri.


Shtuar 8.10.2026 11:07

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