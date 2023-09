Teuta merr pikën e parë të sezonit, Tirana ngec në “Niko Dovana”

Teuta-Tirana ndahen në “paqe” në “Niko Dovana” në takimin e javës së dytë të Kategorisë Superiore që u mbyll me barazimin 2-2.

Teuta merr pikën e parë të sezonit si dhe zhvillon ndeshjen e parë, pasi takimi i javës së parë ku përballë kishte Partizanin u shty.

Tirana nga ana tjetër që vinte në këtë sfidë pas fitores 2-3 ndaj Dinamos, nuk ia del të marrë më shumë se një pikë ndaj “Djemve të Detit”.

Ishte Hasani ai i cili zhbllokoi sfidën, duke realizuar në minutën e 4’ dhe duke kaluar miqtë në avantazh.

Megjithatë avantazhi i kryeqytetasve zgjati vetëm gjashtë minuta, pasi “Djemtë e Detit” fituan penallti, që u ekzekutua më së miri nga Fili, duke i dhënë barazimin ekipit të tij.

Ndërsa në minutën e 20’ Gjinollari gjeti rrugën drejt rrjetës dhe kaloi Teutën në avantazh dhe pavarësisht tentativave nga Tirana, pjesa e parë u mbyll me rezultatin 2-1.

Gjithçka ndryshoi në fraksionin e dytë, më saktë në minutën e 59’ Najdovski realizoi për miqtë dhe riktheu barazimin.

Në fund gjithçka u mbyll me rezultatin 2-2, me Teutën që pas javës së dytë renditet në vend të gjashtë me një pikë, teksa Tirana në vend të tretë me katër pikë.