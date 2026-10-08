Tender mbi 2.1 milionë euro për ndërtimin e dy fushave të futbollit të Trepçës

Tender mbi 2.1 milionë euro për ndërtimin e dy fushave të futbollit të Trepçës

Ministria e Sportit dhe Rinisë ka shpallur tenderin për ndërtimin e dy fushave të futbollit në kuadër të Klubit të Futbollit Trepça, duke konkretizuar një projekt të rëndësishëm për infrastrukturën sportive në Mitrovicë.

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Investimi ka një vlerë të parashikuar prej 2,139,130.62 eurosh, ndërsa ofertat për këtë tender mund të dorëzohen deri më 26 tetor 2026.

Njoftimin e ka bërë publik Gazmend Asllani, drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Mitrovicës së Jugut. Ai e ka përshkruar projektin si një investim me rëndësi për sportin dhe brezat e rinj të qytetit.

Asllani ka shprehur mirënjohje ndaj kryetarit të Komunës, Faton Pecit, për mbështetjen e dhënë në realizimin e këtij projekti.

“Për dikë, dikur, ishte e pamundur, sot tenderi për ndërtimin e dy fushave të futbollit për KF Trepça është i publikuar”.

”Mbi 2.1 milionë euro investim për sportin, për Trepçën dhe për gjeneratat e reja të Mitrovicës”.

“Kur ka vullnet, punë dhe përkushtim, edhe ajo që dukej e pamundur bëhet realitet”.

“Një falënderim i veçantë për Kryetarin e Komunës, Faton Peci, për përkrahjen e parezervë dhe angazhimin e vazhdueshëm në realizimin e projekteve të rëndësishme për sportin e Mitrovicës”.

“Nga ideja te puna konkrete. Nga premtimi te realizimi. Për Trepçën, për sportin dhe për të ardhmen e fëmijëve tanë.

Puna vazhdon!”, ka shkruar Asllani.


Shtuar 8.10.2026 22:21

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