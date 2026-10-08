Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit

Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u përfshi në një replikë në Kuvend me Elisa Spiropalin gjatë diskutimeve për reformën territoriale.

Berisha deklaroi se Spiropali dhe deputetët e tjerë socialistë që janë shprehur kundër kësaj reforme duhet ta dëshmojnë qëndrimin e tyre edhe përmes votës.

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Sipas tij, nëse ata nuk votojnë kundër, deklaratat e tyre do të konsideroheshin si fjalimi më hipokrit në historinë e Parlamentit.

“Shqetësimi i zonjës është shumë serioz. Njeriu që paraqet të ashtuquajturën reformë është një bashkëpunëtor me eco Tiranën i një organizate të Ndraghetës. Ky njeri në 7 vite ka shpërdoruar qindra milionë euro dhe Tirana çdo vit është bërë më pis”, tha Berisha.

Ai i bëri thirrje Spiropalit dhe deputetëve që mbajtën qëndrim kundër reformës, që fjalët e tyre t’i shoqërojnë me votë. “Përndryshe do të regjistroheni me gërmat më të zeza si fjala më hipokrite në historinë e Parlamentit”, u shpreh kryedemokrati.


Shtuar 8.10.2026 22:18

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