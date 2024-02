Tani ose kurrë: Liverpooli ka një mundësi unike për të nënshkruar me yllin e Juventusit

Liverpool është shfaqur si një nga klubet e interesuara për yllin e Juventusit, Federico Chiesa dhe vera do t’u ofrojë një shans të madh për Reds për të siguruar shërbimet e italianit.

Gjigantët e Ligës Premier, Liverpooli janë ndër klubet e interesuara për yllin e Juventusit, Chiesa për sezonin 2024-2025 dhe momenti i duhur për një lëvizje ka të ngjarë të vijë në verë.

Siç shpjegohet nga eksperti i transferimeve të Football Italia, Matteo Moretto, Juventusi nuk ka filluar ende bisedimet me sulmuesin e tyre për një kontratë të përmirësuar në “Allianz Stadium” dhe marrëveshja aktuale e Chiesas skadon në 2025.

Nuk është e garantuar që Chiesa do t’ia kushtojë të ardhmen bardhezinjve, kështu që nëse ai nuk arrin të vendosë një kontratë të re në muajt e ardhshëm, Juventusi do të dëgjojë ofertat për të për të shmangur rrezikun e humbjes së tij si transferim i lirë në fund të sezonit.

Tuttosport ka shpjeguar se si Chiesa do të hezitojë të pranojë një ofertë që nuk përfshin një rritje page pasi agjentët e tyre mendojnë se italiani duhet të jetë ndër lojtarët më të paguar në Torino.

Në këtë fazë, Juventus duket se nuk është në gjendje të përballojë një pagë më të lartë se 5 milionë euro aktuale në sezon, kështu që nëse ata as nuk përpiqen të dërgojnë një ofertë të përmirësuar, Chiesa do të mbetet me vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij në fund të vitit.

Kjo do t’i ofronte Liverpoolit një shans të madh për të bërë një lëvizje për sulmuesin italian, duke qenë se Juve do të ishte i gatshëm të dëgjonte ofertat për yllin e tyre.

Mbetet për t’u parë nëse Liverpooli do të bëjë një ofertë të pranueshme për Juventusin, por situata aktuale e transferimit të Chiesa sugjeron se vera e ardhshme do të jetë momenti më i mirë për të trokitur në dyert e Allianz Stadium. /Telegrafi/