Në edicionin më të ri të emisionit “Procesi Sportiv” në Top Channel, vëmendja u përqendrua te ndikimi që kanë pasur te Kombëtarja trajneri brazilian Sylvinho dhe pasardhësi i tij aktual, Maran.
Moderatori Edi Manushi i ftoi të pranishmit të ndanin mendimet e tyre, ndërsa pozicionet më të qarta i mbajtën ish-gjyqtari Lorenc Jemini dhe këngëtari Miri nga grupi West Side Family.
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Miri u shpreh se Sylvinho e ka provuar tashmë veten dhe e ka dërguar ekipin atje ku duhej, duke ndryshuar madje edhe filozofinë e lojës së Shqipërisë.
Nga ana tjetër, Jemini vuri theksin te meritat e Sylvinhos, ndërsa për Maranin u tregua kritik, duke hedhur dyshime se çfarë ka arritur konkretisht ai me Kombëtaren.