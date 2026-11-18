Ramush Haradinaj, kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, mori pjesë në ceremoninë e lamtumirës të mbajtur për nder të Tamara Ziv, ambasadore e Izraelit në Kosovë.
Në një njoftim të publikuar në Facebook, Haradinaj tregoi se gjatë takimit i ka falënderuar diplomatet izraelite për bashkëpunimin dhe përpjekjet e saj të vazhdueshme në përparimin e marrëdhënieve dypalëshe mes dy vendeve.
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Ai theksoi se Izraeli vijon të jetë një aleat strategjik i Kosovës, ndërsa e cilësoi veprimtarinë e ambasadores Ziv si model të përkushtimit dhe miqësisë së vërtetë ndaj shtetit kosovar.
“Izraeli ka qenë dhe mbetet një partner strategjik i Kosovës, ndërsa puna e Ambasadores Ziv është shembull i përkushtimit dhe miqësisë së sinqertë ndaj shtetit tonë”, shkroi Haradinaj.