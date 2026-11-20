Sipas raportimeve më të reja të mediave italiane dhe turke, sulmuesi egjiptian Mohamed Salah ka bindur ish-klubin e tij, Romën, që të transferojë talentin shqiptar Ernest Muçi.
Klubi romak duket se ka siguruar mbështetjen e Salahut për të nisur një ofensivë të plotë që në afatin kalimtar të janarit. Ndërkohë, detajet tregojnë se Trabzonspor, e cila mban të drejtat e lojtarit Muçi, nuk synon ta lëshojë atë pa një shumë prej 22 milionë eurosh.
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25-vjeçari ka një kontratë me skuadrën turke deri në verën e vitit 2029, ndërsa këtë sezon ka shënuar 3 gola dhe ka dhënë 6 asiste në 10 ndeshje në kampionat, duke treguar një formë të shkëlqyer.