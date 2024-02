Statistikat tregojnë se Saka po kalon sezonin e tij më të mirë ndonjëherë, më mirë se Ronaldo në Man Utd

Bukayo Saka shënoi dy gola të dielën ku Arsenali siguroi një fitore të madhe me rezultat 6–0 kundër West Hamit jashtë fushe.

Sulmuesi 22-vjeçar tani ka shënuar 51 gola për Topçinjtë në të gjitha garat, si dhe ka dhënë 49 asistime. Kjo i bie kontribut në 100 gola të Arsenalit brenda 210 ndeshjeve.

Sipas këtyre shifrave në krahasim me Cristiano Ronaldon në kohën e tij te Man Utd, anglezi është më mirë se portugezi, pasi CR7 kishte 50 gola dhe 43 asistime në 210 ndeshje.

Një debat është ndezur në mediat sociale me fansat dhe disa ekspertë që argumentojnë nëse anglezi tashmë mund të konsiderohet si lojtar i klasit botëror.

Këtë sezon Saka ka kontribuar në 26 gola, duke shënuar dhe asistuar për skuadrën.

Saka shihet se nuk shqetësohet dhe ia ka lënë fushës të flas për të, duke treguar se deri tani ky është sezoni më i mirë i tij ndonjëherë. /Telegrafi/

