Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit

Spanja dhe Franca kanë shprehur interesim për të organizuar turneun final të Ligës së Kombeve, i planifikuar të luhet nga 9 deri më 13 qershor 2027.
“Marca” raporton se Federata Spanjolle e Futbollit ka propozuar stadiumet “Santiago Bernabéu” në Madrid dhe “José Zorrilla” në Valladolid. Franca, nga ana tjetër, ka paraqitur si mundësi stadiumet në Lyon dhe Saint-Étienne.
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Kandidaturat duhej të dorëzoheshin deri më 21 tetor. Megjithatë, UEFA nuk pritet ta marrë vendimin përfundimtar përpara shortit të çerekfinaleve, që do të zhvillohet më 20 nëntor në selinë e saj në Nyon.
Synimi i UEFA-s është që turneun ta organizojë njëra prej katër përfaqësueseve që do të arrijnë në gjysmëfinale, në mënyrë që ndeshjet të luhen në vendin e një skuadre pjesëmarrëse. Sipas “Marca”-s, kjo zgjedhje do të rriste interesimin e tifozëve dhe mediave, si edhe do të krijonte një atmosferë më të mirë.
Nëse asnjë prej katër gjysmëfinalisteve nuk mund ta presë turneun, ai mund të zhvendoset në një vend neutral. Anglia përmendet si një alternativë në këtë rast.
Për Spanjën, pritja e finaleve të Ligës së Kombeve do të shërbente edhe si provë organizative për Kupën e Botës 2030, të cilën do ta bashkorganizojë me Portugalinë dhe Marokun. Një turne i zhvilluar me sukses mund të forcojë gjithashtu kandidaturën e “Santiago Bernabéu” për finalen e atij Botërori.
Turneu final i Ligës së Kombeve është mbajtur deri tani në Portugali më 2019, në Itali më 2021, në Holandë më 2023 dhe në Gjermani më 2025.
Në vitin 2023, Kroacia shkoi në finalen e luajtur në Roterdam, ku humbi ndaj Spanjës pas penalltive. Titullin aktual e mban Portugalia, e cila fitoi po me penallti kundër Spanjës në finalen e vitit 2025.