Diaspora përgatit protestën e 28 Nëntorit në Tiranë, Meti: Do të jetë më e madhe se ajo e 20 qershorit

Bledar Meti, përfaqësues i Diasporës shqiptare në Londër, foli në një intervistë për News24 për protestën që diaspora do të organizojë më 28 Nëntor në Tiranë.
Ai tha se shqiptarët në Britani po punojnë për mobilizimin dhe se janë lidhur në një rrjet edhe me shqiptarë në vende të tjera të Europës dhe në SHBA. Sipas Metit, takime janë zhvilluar tashmë në disa qytete britanike, ndërsa më 23 nëntor do të mbahet një takim i madh për të vijuar koordinimin.
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Meti u shpreh se po bëhen përgatitjet e fundit përpara tubimit në shesh. Ai parashikoi që protesta e 28 Nëntorit të jetë më e madhe se ajo e 20 qershorit, duke e lidhur këtë jo vetëm me festat e Nëntorit, por edhe me atë që e quajti nisje të «rrëshqitjes» së kryeministrit Edi Rama.
Duke e cilësuar Ramën «diktator» që, sipas tij, «ia ka zënë frymën Shqipërisë», Meti bëri thirrje për rrëzimin e tij.