Skënderbeu jep lajmin për shëndetin e presidentit Ardjan Takaj pas operacionit

Skënderbeu jep lajmin për shëndetin e presidentit Ardjan Takaj pas operacionit

Klubi i Skënderbeut ka informuar publikun për gjendjen shëndetësore të presidentit Ardjan Takaj.

Ndërhyrja kirurgjikale, REAGON klubi i Skënderbeut dhe tregon për

Takaj u dërgua urgjentisht një ditë më parë në QSUT, pas komplikacioneve në zemër. Sipas klubit korçar, ai iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale, e cila përfundoi me sukses.

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Gjendja e presidentit paraqitet normale dhe nuk ka asnjë rrezik për shëndetin e tij. Në reagimin e publikuar në rrjetet sociale, familja Takaj falënderoi të gjithë ata që kanë dërguar mesazhe inkurajuese.

“Për shkak të disa komplikacioneve shëndetësore, presidenti i Skënderbeut, Ardjan Takaj, iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale, e cila rezultoi e suksesshme. Situata është normale dhe nuk paraqitet asnjë rrezik për presidentin. Familja Takaj shpreh mirënjohje për të gjitha mesazhet inkurajuese. Para Skënderbe”, thuhet në njoftimin e klubit.


Shtuar 10.11.2026 10:43

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