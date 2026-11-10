Betim Fazliji i bashkohet Kosovës për ndeshjet e Ligës së Kombeve

Mbrojtësi Betim Fazliji është bërë pjesë e grumbullimit të Kosovës për sfidat e këtij muaji në Ligën e Kombeve, pas mungesave të konfirmuara në përfaqësuese.
FFK njoftoi të martën se futbollisti i St. Gallenit do të jetë në dispozicion të përzgjedhësit Franco Foda për përballjet ndaj Izraelit dhe Irlandës.
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Fazliji, 27 vjeç, i cili mund të luajë edhe në rolin e mesfushorit defensiv, rikthehet te Kosova pas pesë muajsh. Paraqitjen e fundit me përfaqësuesen ai e kishte në miqësoren kundër Andorrës, të zhvilluar në qershor.
Që prej debutimit në vitin 2020, mbrojtësi ka zhvilluar 23 ndeshje me Kosovën. Gjatë këtij sezoni te St. Galleni, ai ka regjistruar 12 paraqitje në të gjitha garat, me një gol dhe një asistim.
Në këtë grumbullim nuk do të jenë Valmir Matoshi dhe Erblin Osmani, të dy për shkak të lëndimeve, ndërsa pjesëmarrja e Lumbardh Dellovës ende mbetet në dyshim.
Gjithashtu, për këto dy ndeshje nuk do të jenë të gatshëm as Albian Hajdari dhe Vesel Demaku. Kosova do të përballet me Izraelin të shtunën në Prishtinë, ndërsa tri ditë më vonë do të luajë në udhëtim kundër Irlandës.